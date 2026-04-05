إصابة أربعة أشخاص جراء سقوط شظايا في ميناء خورفكان الإماراتي

أبو ظبي-سانا

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الأحد، إصابة أربعة أشخاص بجروح جراء سقوط شظايا في منطقة ميناء خورفكان بإمارة الشارقة، عقب تعامل الدفاعات الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة قوله في بيان: “إن حادث استهداف ميناء خورفكان اليوم الأحد أسفر عن إصابة شخص من الجنسية النيبالية بجروح بليغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الباكستانية بجروح متفاوتة، وذلك إثر سقوط شظايا بعد تصدي أنظمة الدفاع الجوي للهجوم باقتدار”.

وأضاف البيان: إن فرق الإطفاء والإنقاذ تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في موقع الحادث، مشيراً إلى أن فرق الاستجابة للطوارئ تعاملت مع الموقف بسرعة وكفاءة عالية، فيما تجري حالياً عمليات التبريد في الموقع.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت يوم الجمعة الماضي، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء سقوط شظايا في منشآت حبشان للغاز، عقب تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.