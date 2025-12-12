شراكة استراتيجية بين قطر وغوغل كلاود في مجالات الذكاء الاصطناعي

الدوحة-سانا

أبرمت جامعة قطر شراكة استراتيجية مع منصة غوغل كلاود (Google Cloud) لتطوير قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحول الرقمي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية” قنا” عن الجامعة قولها في بيان صدر أمس: إنّ “هذه المبادرات تعكس التزام الطرفين بالابتكار، وتتوافق بشكل مباشر مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030، اللتين تمنحان أولوية لتعزيز مكانة قطر كوجهة للتقنيات الناشئة ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم التحول الرقمي في مختلف القطاعات”.

وأكد رئيس جامعة قطر “عمر الأنصاري” أن التعاون مع “غوغل كلاود” يشّكل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو المستقبل الرقمي وتمكين الطلبة والباحثين من أحدث أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي، في حين وصف غسان كوستا، المدير العام الإقليمي لـ”غوجل كلاود” في قطر، أن التعاون مع جامعة قطر يمثل استثماراً في مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في المنطقة.

وتشمل الشراكة بين الطرفين ثلاث مبادرات رئيسة تتمثل في مركز سبارك للابتكار في الذكاء الاصطناعي (QU Spark AI Innovation Hub)، وتوسعة منصة الذكاء الاصطناعي في الجامعة عبر تبني نموذج الذكاء الاصطناعي المؤسسي المتقدم Gemini Enterprise، بالإضافة الى دعم استراتيجية السحابة المتعددة لجامعة قطر من خلال نقل مركز البيانات إلى منصة “غوغل كلاود”.

يشار إلى أن “غوغل كلاود” أو” غوغل السحابية” هي مجموعة من خدمات السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها غوغل داخلياً لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث غوغل وجيميل وتخزين الملفات ويوتيوب، وهي توفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي.