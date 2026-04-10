البيت الأبيض يحذر موظفيه من استغلال معلومات تتعلق بالحرب للمضاربة في الأسواق

واشنطن-سانا

حذر البيت الأبيض موظفيه من استغلال مناصبهم أو المعلومات غير المعلنة للمراهنة في الأسواق المالية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتسريب معلومات مرتبطة بالقرارات الأمريكية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الايرانية.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي قوله: إن التحذير جاء في رسالة بريد إلكتروني وُجهت إلى موظفي البيت الأبيض بتاريخ الـ 24 من آذار الماضي، بعد يوم من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بتعليق بعض الضربات ضد إيران.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل، ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من استخدام المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية.

وجاء التحذير عقب تداولات مالية ضخمة أثارت تساؤلات حول احتمال تسرب معلومات مسبقة عن قرارات سياسية حساسة، إذ أظهرت بيانات البورصة أن متداولين مجهولين راهنوا بنحو 500 مليون دولار على العقود الآجلة للنفط، قبل وقت قصير من إعلان ترامب تأجيل هجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، وهو ما أعقبه هبوط أسعار النفط بنحو 15 بالمئة.