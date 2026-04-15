ستارمر: بريطانيا لن ترضخ لضغوط ترامب من أجل الانضمام إلى الحرب على إيران

لندن-سانا

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، رفضه الانصياع لأي ضغوط تدفع بلاده إلى الانخراط في الحرب على إيران، وذلك عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة.

ونقل موقع يورو نيوز الإخباري عن ستارمر قوله أمام البرلمان البريطاني: إن بلاده “لن تُسحب إلى هذه الحرب”، مضيفاً: “هذا ليس صراعنا”، ومشدداً على تمسكه بموقفه الرافض للدخول في هذه الحرب بحجة أنها لا تخدم مصلحة بلاده.

وكان ترامب قد لوّح، في مقابلة هاتفية مع شبكة “سكاي نيوز” في وقت سابق اليوم، بإمكانية إلغاء اتفاق تجاري مع بريطانيا يخفف من آثار الرسوم الجمركية الأمريكية، في ظل انتقادات متكررة يوجهها لسياسات الحكومة البريطانية.

