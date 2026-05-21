تركيا تعلن نيتها إجلاء ناشطي أسطول الصمود إلى أراضيها وتؤكد مواصلة دعم الفلسطينيين  

أنقرة-سانا

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تعتزم إجلاء ناشطين من “أسطول الصمود العالمي” إلى أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فيدان قوله اليوم الخميس: “نعمل مع جميع مؤسساتنا المعنية لضمان سلامة مواطنينا المحتجزين، نتيجة التدخل الإسرائيلي غير القانوني الذي استهدف أسطول الصمود العالمي، وتأمين عودتهم إلى بلادنا سالمين”.

وأضاف: “نخطط اليوم لإجلاء ناشطينا وناشطين من دول أخرى مشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا عبر رحلات جوية خاصة”. وأكد مواصلة بلاده رعاية حقوق المواطنين الأتراك والوفاء بمسؤولياتها تجاه المدنيين في غزة، مشدداً على الاستمرار في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بكل حزم وإصرار.

يشار إلى أن وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية نشر، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر تنكيلاً بناشطي أسطول الصمود العالمي الذين جرى اختطافهم أثناء محاولتهم الإبحار لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ما أثار موجة تنديد واستنكار دولية واسعة.

وقوبلت مشاهد التنكيل بالناشطين بردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.

يذكر أن نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعانون أوضاعاً إنسانية كارثية تفاقمت جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.