الصين تعلن إحباط قضية اتجار عابرة للحدود بمواد نفسية بالتعاون مع الولايات المتحدة

بكين-سانا

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية اليوم الخميس، أن سلطات إنفاذ القانون في الصين والولايات المتحدة تعاونتا في إحباط ‏قضية جنائية عابرة للحدود تتعلق بالاتجار بمواد جديدة مؤثرة نفسياً‎.‎

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن الوزارة قولها: إن مكتب مكافحة المخدرات التابع لوزارة الأمن العام الصينية وإدارة ‏مكافحة المخدرات التابعة لوزارة العدل الأمريكية أطلقا تحقيقاً مشتركاً في القضية عام 2024‌‎.‎

وأضافت الوزارة: إن الشرطة في بلدية تيانجين شمالي الصين اعتقلت في شباط 2026 مشتبهاً به بناءً على أدلة وفّرها ‏الجانب الأمريكي، مشيرةً إلى أن السلطات الأمريكية كانت قد اعتقلت بدورها مشتبهاً به أمريكياً مرتبطاً بالقضية في ولاية ‏جورجيا‎.‎

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون يعكس، “الموقف الحازم لوكالات إنفاذ القانون في البلدين في إظهار عدم التسامح مطلقاً مع ‏الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمخدرات والجرائم العابرة للحدود‎”.‎

وكانت وزارة الأمن العام الصينية أعلنت في الحادي عشر من أيار الجاري أن أجهزة مكافحة المخدرات في البلدين أحبطت ‏قضية تهريب أخرى في نيسان، عبر عمليات متزامنة في مقاطعتي لياونينغ وقوانغدونغ في الصين، وفي ولايتي فلوريدا ‏ونيفادا في الولايات المتحدة، أسفرت عن اعتقال خمسة مشتبه بهم، ومصادرة شحنة مخدرات، وتفكيك شبكة تهريب عابرة ‏للحدود‎.‎