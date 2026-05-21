الصين تعلن إحباط قضية اتجار عابرة للحدود بمواد نفسية بالتعاون مع الولايات المتحدة

بكين-سانا
أعلنت وزارة الأمن العام الصينية اليوم الخميس، أن سلطات إنفاذ القانون في الصين والولايات المتحدة تعاونتا في إحباط قضية جنائية عابرة للحدود تتعلق بالاتجار بمواد جديدة مؤثرة نفسياً.
ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن الوزارة قولها: إن مكتب مكافحة المخدرات التابع لوزارة الأمن العام الصينية وإدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة العدل الأمريكية أطلقا تحقيقاً مشتركاً في القضية عام 2024.
وأضافت الوزارة: إن الشرطة في بلدية تيانجين شمالي الصين اعتقلت في شباط 2026 مشتبهاً به بناءً على أدلة وفّرها الجانب الأمريكي، مشيرةً إلى أن السلطات الأمريكية كانت قد اعتقلت بدورها مشتبهاً به أمريكياً مرتبطاً بالقضية في ولاية جورجيا.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون يعكس، “الموقف الحازم لوكالات إنفاذ القانون في البلدين في إظهار عدم التسامح مطلقاً مع الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمخدرات والجرائم العابرة للحدود”.
وكانت وزارة الأمن العام الصينية أعلنت في الحادي عشر من أيار الجاري أن أجهزة مكافحة المخدرات في البلدين أحبطت قضية تهريب أخرى في نيسان، عبر عمليات متزامنة في مقاطعتي لياونينغ وقوانغدونغ في الصين، وفي ولايتي فلوريدا ونيفادا في الولايات المتحدة، أسفرت عن اعتقال خمسة مشتبه بهم، ومصادرة شحنة مخدرات، وتفكيك شبكة تهريب عابرة للحدود.