الإمارات تعتمد حزمة تسهيلات ثانية بقيمة 1.5 مليار درهم لدعم اقتصاد دبي

دبي-سانا

اعتمد ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، حزمة تسهيلات اقتصادية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي (نحو 408 ملايين دولار)، لدعم اقتصاد الإمارة، بحسب ما أعلنت الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشيخ حمدان قوله: “ماضون في توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية للإمارة، لذلك اعتمدنا المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تضاف إلى مجموعة التسهيلات التي اعتمدناها سابقاً”.

وأوضح الشيخ حمدان حينها أن حكومة دبي تعمل على مساندة الأفراد والأسر وقطاعات الأعمال لمواجهة الظروف الراهنة وتجاوز التحديات.

وبذلك تصل القيمة الإجمالية للتسهيلات التي رصدتها دبي لدعم اقتصاد الإمارة إلى 2.5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار) خلال أقل من شهرين.

وتشمل التسهيلات الجديدة الإعفاء من رسم البلدية على مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، وتمديد صلاحية رخص البناء للمشاريع الإنشائية التابعة لبلدية دبي، إضافة إلى تخفيض 80 بالمئة من قيمة غرامات القضايا الجمركية.

وتأتي هذه الحزمة استكمالاً لتسهيلات سابقة بقيمة مليار درهم (نحو 270 مليون دولار) كانت قد اعتمدت في نهاية آذار الماضي.