ترامب ومودي يناقشان أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

واشنطن-سانا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الهند سيرجيو غور في منشور على منصة إكس: إن “ترامب ومودي تحدثا هاتفياً اليوم، وناقشا الوضع في الشرق الأوسط”، مشددين على “أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً”.

من جهته: قال مودي في بيان: إنه “أجرى تبادلاً مفيداً للآراء مع ترامب بشأن الوضع في الشرق الأوسط”، موضحاً أن” الهند تدعم خفض التصعيد وإحلال السلام في أسرع وقت ممكن”.

وشدد على أن “ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً وسهل الوصول، أمر بالغ الأهمية للعالم أجمع”.

يذكر أن إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه، أديا إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحول الممر البحري الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.