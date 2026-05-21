ماكرون وعلييف يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

باريس-سانا

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، سبل تطوير العلاقات بين البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله عبر منصة “إكس” عقب الاتصال: “ناقشنا القضايا الإقليمية وسبل تطوير علاقتنا الثنائية”.

من جانبه، أشار الرئيس الأذربيجاني عبر المنصة ذاتها إلى بحث “قضايا ذات اهتمام مشترك” و”التطورات الإقليمية والعالمية”.

وتأتي هذه المحادثات في ظل استمرار توتر العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، حول ملف إقليم ناغورني قره باغ.

وكانت العلاقات بين باريس وباكو قد شهدت توتراً منذ سيطرة أذربيجان على إقليم ناغورني قره باغ في أيلول 2023، وما رافق ذلك من نزوح أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن الذين كانوا يقيمون في الإقليم.