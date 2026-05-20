شي وبوتين يؤكدان متانة الشراكة الاستراتيجية ويمددان معاهدة حسن ‌‏الجوار بين الصين وروسيا

بكين-سانا‏

أكّد الرئيسان الصيني شي جينبينغ و الروسي فلاديمير بوتين، اليوم ‏الأربعاء، ‏حرص البلدين على النهوض بالعلاقات بينهما وتعزيزها في ‏مختلف ‏المجالات.‏

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن شي قوله خلال استقباله بوتين في قاعة ‌‏الشعب الكبرى في بكين:” إن العلاقات الراسخة بين الصين وروسيا تدخل ‌‏مرحلة جديدة من الإنجازات الأكبر والتنمية الأسرع، مضيفاً: “استطعنا ‌‏باستمرار تعميق ثقتنا السياسية المتبادلة وتنسيقنا الاستراتيجي بصلابة ثابتة ‌‏على الرغم من التجارب والتحديات”.‏

ودعا الرئيس الصيني إلى دفع التنمية والنهضة في الصين وروسيا من خلال ‌‏تنسيق استراتيجي شامل ذي جودة أعلى بين البلدين وقال: “إن المسرح ‌‏الدولي يشهد اليوم تغيرات جذرية، وإن العالم يواجه خطر العودة إلى قانون ‌‏الغاب”، مضيفا: إنه في ظل هذه الخلفية، أثبتت معاهدة حسن الجوار ‏والتعاون ‏الودي بين الصين وروسيا مرة أخرى أنها متقدمة وعلمية وقيّمة.‏

وأضاف شي: إن الصين تدعم تمديد المعاهدة، وهي ستعمل مع روسيا على ‌‏احترام روح المعاهدة بشكل مشترك والمضي قدماً بثبات في التنسيق ‌‏الاستراتيجي المترابط بين البلدين .‏

ولفت شي الى انه بصفة الصين وروسيا عضوين دائمين في مجلس ‌‏الأمن للأمم المتحدة ودولتين كبيرتين مهمتين في العالم، ينبغي لهما تبني ‌‏منظور إستراتيجي وطويل الأمد، ودفع التنمية والنهضة في البلدين من خلال ‌‏تنسيق إستراتيجي شامل ذي جودة أعلى، والعمل على جعل نظام الحوكمة ‌‏العالمية أكثر عدلا ومعقولية”.‏

الصين: إنهاء النزاع ضرورة لتأمين استقرار الطاقة وسلاسل التوريد ‏العالمية

إلى ذلك أكد شي أن الوضع في الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة بين ‌‏الحرب والسلام، ويجب أن تنتهي جميع الأعمال العدائية فورا وتجنب تجدد ‌‏القتال، والأهم من ذلك، يجب مواصلة المفاوضات التي تعتبر الآن أكثر ‌‏أهمية من أي وقت مضى. ‏

وقال إن إنهاء النزاع في وقت مبكر سيخفف من الاضطرابات في استقرار ‌‏إمدادات الطاقة وعمل سلاسل الصناعة والتوريد والنظام التجاري الدولي.‏

وأضاف شي: “إنني طرحت المقترحات الأربعة حول حماية وتعزيز السلام ‌‏والاستقرار في الشرق الأوسط من أجل تشكيل التوافق الدولي بشكل أكبر ‌‏والمساهمة في تهدئة الوضع وإنهاء الأعمال العدائية وتعزيز السلام.”‏

‏روسيا : مع الصين ندافع عن التنوع الثقافي والحضاري‏

من جانبه أشاد الرئيس الروسي بالزخم “القوي والإيجابي” في التعاون بين ‌‏روسيا والصين، وقال “حتى في ظل العوامل الخارجية غير المواتية، فإن ‌‏تضافرنا وتعاوننا الاقتصادي يظهران زخما قويا وإيجابيا”.‏

وقال بوتين حلال المحادثات: “يعدّ تعاوننا في السياسة الخارجية أحد أهم ‌‏عوامل الاستقرار في العلاقات الدولية، وفي ظل الوضع المتوتر الراهن على ‌‏الساحة العالمية، يصبح الترابط الوثيقة القائم بين بلدينا مطلوبا بشكل ‌‏خاص”.‏

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تجري هناك “عملية معقدة لبناء عالم متعدد ‌‏الأقطاب قائم على توازن مصالح جميع أطرافه، مضيفا أنه “جنبا إلى جنب ‌‏مع أصدقائنا الصينيين، ندافع عن التنوع الثقافي والحضاري، ونحترم التنمية ‌‏السيادية للدول، ونسعى جاهدين لبناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية”.‏

وقال: “نعمل على تعزيز التنسيق على منصات الأمم المتحدة، ومجموعة ‌‏بريكس، ومجموعة العشرين، وغيرها من المحافل وسنواصل التفاعل الفعال ‌‏في إطار منظمة شنغهاي للتعاون”، التي وصفها بأنها أصبحت “مثالا رائعا ‌‏لكيفية حل المشكلات بشكل عادل وتعزيز التكامل في منطقة جغرافية مشتركة ‌‏واسعة”.‏

وأكد أن روسيا تؤيد بشكل كامل أنشطة الرئاسة الصينية لمنتدى التعاون ‌‏الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام.‏

و اتفق الرئيسان الصيني و الروسي على تمديد معاهدة حسن الجوار ‌‏والتعاون الودي بين الصين وروسيا ، كما وقعا بيانا مشتركا حول تعزيز ‌‏التنسيق الاستراتيجي الشامل وتعميق علاقات حسن الجوار والتعاون الودي ‌‏بين البلدين بشكل أكبر.‏