ناقلة نفط كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز

سيئول-سانا

أظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن، اليوم الأربعاء، عبور ناقلة نفط كورية جنوبية مضيق هرمز باتجاه ميناء أولسان في كوريا الجنوبية.

وأشارت المجموعة في بيانات لها وفق ما نقلت وكالة رويترز، إلى أن الناقلة “يونيفرسال وينر”، التي ترفع علم كوريا الجنوبية، وتحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام الكويتي، تعبر حالياً مضيق هرمز متجهة إلى سواحل كوريا الجنوبية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون خلال جلسة استماع أمام البرلمان: إن ناقلة نفط كورية تمر عبر المضيق بالتنسيق مع إيران.

وسجلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي ارتفاعاً جزئياً خلال الأسبوع الماضي، لتلامس معدلاتها الاعتيادية ‏التي ‏سُجلت منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وذلك ‏بعد موجة انخفاض حاد حُصرت في الأسابيع الماضية‎.‎

وسجَّلت بيانات شحن دولية اليوم عبور ناقلتي نفط عملاقتين من مضيق هرمز بعد فترة انتظار استمرت أكثر من شهرين في مياه الخليج العربي.

وأغلقت إيران منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية ‏في الثامن والعشرين من شباط الماضي، مضيق هرمز ‌‏أحد أهم الممرات ‏البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة ‏من الإمدادات ‏العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال في ‌‏الظروف العادية، فيما ‏فرضت الولايات المتحدة حصاراً على ‏الموانئ الإيرانية‎.‎