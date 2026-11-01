افتتاح بازار “أياد مبدعة” لنتاج أعمال معهد الثقافة الشعبية في الصالحية

دمشق-سانا

تحت سماء دمشق وفي قلب شارع الصالحية الدمشقي العريق، افتتحت مديرية ثقافة دمشق اليوم الأحد بازاراً استعرض خلاله طلاب معهد الثقافة الشعبية في الصالحية نتاج أعمالهم تحت عنوان ” أياد مبدعة”، على أن تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء.

تنوع الأعمال بين الفن والحرف اليدوية

يضم البازار أعمالاً تنوعت بين المشغولات اليدوية واللوحات الفنية، منها ما مثلّ طرقات مدينة دمشق القديمة الأثرية، ومنها لوحات حروفية للخط العربي نقش عليها آيات من القرآن الكريم، وأخرى جسدت الطبيعة الصامتة.

بينما حضرت المشغولات اليدوية بغناها من إعادة التدوير التي استثمرت بقايا أقمشة ومواد غير قابلة للاستعمال وحولتها المشاركات إلى حقائب أو ألبسة للأطفال، ما جمع بين الفن والإبداع وبين المشاريع الصغيرة التي تعود بالفائدة المادية على المشاركات، إضافةً إلى صناعة الشموع بألوان زاهية وروائح عطرة.

المعهد يستعيد نشاطه ويفتح أبوابه للمواهب

وأوضح رئيس دائرة العلاقات الثقافية في مديرية الثقافة بدمشق، محمود معدنلي في تصريح لـ سانا، أن إقامة هذا البازار في الصالحية تأتي بإشراف ورعاية مديرية الثقافة، وبتنظيم من معهد الثقافة الشعبية في الصالحية.

ولفت معدنلي إلى أن البازار يهدف إلى عرض منتجات الطلاب المتدربين في المعهد، وتشجيع استقطاب المواهب الشبابية، وتحقيق عائد ربحي يسهم في تحويل مشاريعهم إلى مصدر رزق حقيقي.

وأكد أن أبواب المعهد تظل مفتوحة أمام جميع الشبان والشابات لتدريبهم في مختلف الاختصاصات، مع وجود خطط مستقبلية لتوسيع هذه الفعاليات والانتقال إلى أحياء أخرى في دمشق.

من جهتها أوضحت مديرة معهد الثقافة الشعبية بالصالحية سماح عزو، أن المعهد يعنى بتنظيم دورات تدريبية تشمل القسم الفني، إضافة إلى علوم الحاسوب واللغات بواقع ثلاث دورات خلال العام الواحد، مبينةً أن البازار اليوم يعرض نتاج أعمال الطلاب في القسم الفني الذي ضم تخصصات الكروشيه والخط العربي والخياطة.

كما أشارت عزو إلى أن المعهد ينطلق مجدداً بعد مرحلة من الركود، ويستعيد إقامة أنشطته بكل طاقاته.

بدورها تحدثت الفنانة التشكيلية هبة قاسم أمرير المشاركة في المعرض، أنها تشارك بعدة لوحات، الأولى تجسد الفانوس كرمز للتراث، وأخرى تمثل فاكهة الرمان بدلالتها الجميلة مبينةً أنها استخدمت في هذه اللوحات ألواناً حارة في إشارة لوداع فصل الصيف، وقدوم فصل الشتاء وأنها نتاج دورة اتبعتها في المعهد لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر أن معهد الثقافة الشعبية في الصالحية تأسس عام 1960 ويتبع لمديرية الثقافة بدمشق، ويقدم ضمن نشاطاته دورات تعليمية وفنية متنوعة، تستقطب الأطفال فوق سن السابعة، وهناك دورات للكبار أيضاً.