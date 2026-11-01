سوريا تشارك في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة في البحرين ‏

المنامة-سانا

تشارك سوريا في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة لفئتي الناشئين والشباب، التي ‏تنطلق الخميس المقبل في البحرين، بمشاركة عشر دول، هي البحرين والكويت والأردن ولبنان ‏والعراق والسعودية وعُمان والإمارات واليمن، إلى جانب سوريا.‏

وأشار رئيس اللجنة العليا للمنتخب عمار طباع في تصريح لـ سانا، إلى أن منتخبنا ‏يشارك في البطولة بمنافسات الفرق، وفردي الذكور، وفردي الإناث، وزوجي ‏الذكور، وزوجي الإناث، والزوجي المختلط، لافتاً إلى أن المنتخب أنهى كل ‏الاستعدادات الفنية والتكتيكية للمشاركة في البطولة.‏

وأعرب طباع عن أمله في تحقيق نتائج جيدة في البطولة، وإحراز ميداليات ذهبية في ‏مختلف الفئات، وخاصة بعد المشاركة الأخيرة للمنتخب في بطولة اليونان الدولية التي ‏أسهمت في رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، ‏وتحسين مستواهم الفني و التكتيكي. ‏

ويمثل منتخب سوريا في البطولة التي تستمر حتى الـ 12 من الشهر الجاري كل من ‏اللاعبين محمد خالد الرفاعي وحسام الدين راعي وعبد الرحمن قباني ومحمد عدي ‏الحسن، واللاعبات فلة النجار ورنيم حاصباني ومياس قباني

وسيدرا الدهش. ‏