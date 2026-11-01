سوريا تشارك في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة في البحرين ‏

المنامة-سانا
تشارك سوريا في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة لفئتي الناشئين والشباب، التي تنطلق الخميس المقبل في البحرين، بمشاركة عشر دول، هي البحرين والكويت والأردن ولبنان والعراق والسعودية وعُمان والإمارات واليمن، إلى جانب سوريا.
وأشار رئيس اللجنة العليا للمنتخب عمار طباع في تصريح لـ سانا، إلى أن منتخبنا يشارك في البطولة بمنافسات الفرق، وفردي الذكور، وفردي الإناث، وزوجي الذكور، وزوجي الإناث، والزوجي المختلط، لافتاً إلى أن المنتخب أنهى كل الاستعدادات الفنية والتكتيكية للمشاركة في البطولة.
وأعرب طباع عن أمله في تحقيق نتائج جيدة في البطولة، وإحراز ميداليات ذهبية في مختلف الفئات، وخاصة بعد المشاركة الأخيرة للمنتخب في بطولة اليونان الدولية التي أسهمت في رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، وتحسين مستواهم الفني و التكتيكي.
ويمثل منتخب سوريا في البطولة التي تستمر حتى الـ 12 من الشهر الجاري كل من اللاعبين محمد خالد الرفاعي وحسام الدين راعي وعبد الرحمن قباني ومحمد عدي الحسن، واللاعبات فلة النجار ورنيم حاصباني ومياس قباني
وسيدرا الدهش.