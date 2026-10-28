أمير قطر: نتطلع لتوسيع آفاق الشراكة الثنائية مع روسيا

الدوحة-سانا‏

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية ‏مع روسيا بما يصب في مصلحة البلدين.‏

وقال الشيخ تميم في منشور على حسابه في منصة “‏x‏” اليوم الأربعاء: بحثت والرئيس ‏الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، سبل تعزيز ‏علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وتبادلنا الرؤى بشأن أبرز المستجدات الإقليمية ‏والدولية.‏

وأضاف: “نتطلع إلى مواصلة العمل معاً لتوسيع آفاق شراكتنا الثنائية، وتعزيز التنسيق ‏المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار”.‏

وانعقدت القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز “‏GECF‏” في ‏العاصمة الروسية موسكو أمس الثلاثاء، برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ‏ومشاركة عدد من قادة ورؤساء وفود الدول الأعضاء.‏