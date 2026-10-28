أمير قطر: نتطلع لتوسيع آفاق الشراكة الثنائية مع روسيا

الدوحة-سانا
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا بما يصب في مصلحة البلدين.
وقال الشيخ تميم في منشور على حسابه في منصة “x” اليوم الأربعاء: بحثت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وتبادلنا الرؤى بشأن أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
وأضاف: “نتطلع إلى مواصلة العمل معاً لتوسيع آفاق شراكتنا الثنائية، وتعزيز التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار”.
وانعقدت القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز “GECF” في العاصمة الروسية موسكو أمس الثلاثاء، برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركة عدد من قادة ورؤساء وفود الدول الأعضاء.