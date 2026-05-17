قطر تجدد دعمها جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الوزير القطري استعرض ‏مع الجانبين علاقات التعاون، وسبل دعمها وتعزيزها، وناقش معهما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الوزير عن تقدير قطر لجهود باكستان، وكل الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشدداً على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، وصولاً لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وكانت قطر أكدت في الـ 10 من أيار الجاري، دعمها الكامل للمبادرات الدبلوماسية والوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددةً على أهمية تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود، بما يهيئ الظروف المناسبة للتقدم بالمفاوضات، والتوصل إلى اتفاق شامل يرسخ الأمن والسلام المستدام في المنطقة.