سيئول تدعو طهران إلى توضيح موقفها بشأن هجوم على سفينة لها في مضيق هرمز

سيئول-سانا

دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، طهران إلى توضيح موقفها بشأن الهجوم الأخير الذي استهدف سفينة شحن تشغلها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن وزارة الخارجية في سيئول قولها، اليوم الأحد: إن الوزير تشو طالب بإيضاحات حول الحادث المتعلق بسفينة الشحن “إتش إم إم نامو” التي ترفع علم بنما، وتشغلها شركة الشحن الكورية “إتش إم إم”، مؤكداً أن بلاده تجري تحقيقاً إضافياً في ملابسات الهجوم.

وشدد الوزير الكوري الجنوبي على ضرورة ضمان سلامة وحرية الملاحة لجميع السفن في مضيق هرمز، بما في ذلك السفن الكورية الجنوبية.

وبحسب الوزارة، عرض وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده من التطورات الجارية في الشرق الأوسط، واتفق الجانبان على أهمية استعادة المرور الآمن في الممر المائي الحيوي، وضرورة إنهاء المواجهة المستمرة في المضيق في أسرع وقت.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد أعلنت في العاشر من أيار الجاري أن الانفجار والحريق اللذين وقعا على متن سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، نتجا عن “هجوم خارجي”، بعد اصطدام جسمين طائرين مجهولين بمؤخرة السفينة.