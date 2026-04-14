الصين والإمارات تبحثان تطورات الوضع في المنطقة وأهمية ترسيخ الاستقرار

بكين-سانا

بحث الرئيس الصيني “شي جين بينغ” وولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، التطورات في المنطقة والعالم، وأهمية ترسيخ الاستقرار، ودعم الحلول السلمية.

وذكرت وكالة “وام” الإماراتية للأنباء أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما اليوم في بكين، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما ناقش الجانبان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية والاستثماريّة بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن يخدم مصالح البلدين.

وأعرب الرئيس الصيني عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الصعد.

وحول تطورات الوضع في المنطقة، قال شي: “إن الحفاظ على سلطة القانون الدولي يجب ألا يعني استخدامه عندما يناسبنا، ورفضه عندما لا تكون الحال كذلك، لا يمكننا أن نسمح للعالم بالعودة إلى شريعة الغاب”.

وشدّد على ضرورة “الاحترام الكامل لسيادة بلدان الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وأمنها وسلامة أراضيها”.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حذّر أمس الإثنين من أ‌ن وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران “هش للغاية”، وحث المجتمع الدولي على “التصدي بشكل حازم ⁠لأي إجراءات تقوض وقف إطلاق النار أو تزيد من تصعيد المواجهة”.