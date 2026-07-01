باكستان تؤكد التزامها الثابت بالتنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

07 باكستان تؤكد التزامها الثابت بالتنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

إسلام أباد-سانا

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، التزام إسلام أباد الثابت بالتنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن وكيلة وزارة الخارجية آمنة بلوش قدمت خلال لقائها في إسلام آباد وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إحاطة شاملة حول التدابير التي تتخذها بلادها لتنفيذ الاتفاقية، وأولوياتها في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار، إضافة إلى مشاركتها البناءة في أعمال المنظمة الدولية.

ويضم الوفد 19 خبيراً وممثلاً من 16 دولة يشاركون في أعمال “منتدى الاستخدامات السلمية للكيمياء” الذي تستضيفه العاصمة الباكستانية في الفترة الممتدة من الـ30 من حزيران الجاري وحتى الثاني من تموز المقبل.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجالات السلامة والأمن الكيميائي، والإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، ودعم الاستخدامات السلمية للكيمياء.

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تأسست عام 1997 وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، تعنى بالإشراف على تطبيق الاتفاقية الدولية وضمان تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات الكيمياء للأغراض السلمية.

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