قتيلان وثمانية جرحى في غارات إسرائيلية على قضاء صور

بيروت-سانا

قُتل شخصان، وأصيب ثمانية آخرون اليوم الخميس، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الغارات على حوش صور والبرج الشمالي والمساكن الشعبية والبازورية ودبعال في قضاء صور اليوم، أدت إلى سقوط قتيلين وإصابة 8 أشخاص بجروح.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الجبل الرفيع وأطراف بلدة الريحان في النبطية، وبالتزامن تعرضت أطراف بلدة الغندورية ووادي السلوقي لقصف مدفعي متقطع، واستهدفت غارة معادية منطقة مار تقلا في محيط بلدة أنصارية.

ومنذ الثاني من الشهر الجاري صعدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع في إسرائيل، حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وأكثر من ألفي جريح.

ودخلت هجمات إسرائيل على لبنان مرحلة أكثر خطورة، عقب توغل قواتها الإثنين الماضي برياً داخل جنوب لبنان عبر محاور عدة.