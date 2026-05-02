ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72608 قتلى

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72608 قتلى و172445 مصاباً، وذلك منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 قتلى و26 إصابة، لافتةً إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 828 قتيلاً، إضافة إلى 2342 إصابة، بينما جرى انتشال 767 جثماناً.

ويواجه قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول 2023 انهياراً واسعاً في منظومته الصحية، بعد تدمير مئات المرافق الطبية وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، ونقص الأدوية إضافة للقيود المفروضة على دخول المساعدات ومنع وصول الإمدادات الطبية.

