مقررة أممية تدعو إلى رفع الحصار عن غزة وفرض حظر أسلحة على “إسرائيل”

نيويورك-سانا

أدانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعناصر الدفاع المدني في قطاع غزة خلال محاولتهم إخلاء الجرحى، وانتشال جثامين الشهداء بعد قصفها مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع.

وقالت البانيز في تدوينة على منصة إكس: “رجال إنقاذ يقتلون أثناء تأدية واجبهم.. مثل هذه المشاهد تتكرر كل لحظة في غزة وغالباً ما تحدث بعيداً عن الأنظار ودون أن يتم توثيقها بشكل كافٍ”.

وأضافت: “أناشد الدول.. كم من الوقت يجب أن نشهد قبل أن تتحركوا لوقف مثل هذه المجازر؟.. ارفعوا الحصار عن غزة وافرضوا عقوبات على “إسرائيل” وحظراً على الأسلحة المتجهة إليها”.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مجمع ناصر الطبي ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين، كما استشهد عنصر من الدفاع المدني وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لهم خلال محاولتهم إنقاذ الجرحى.