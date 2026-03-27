أضرار مادية جراء اعتداء بطائرات مسيرة على ميناء الشويخ في الكويت

الكويت-سانا

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الجمعة، تعرض ميناء الشويخ لهجوم بواسطة طائرات مسيرة معادية ، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون سقوط أي إصابات بشرية.

وأوضحت المؤسسة في منشور على منصة “إكس”، أنه تم تفعيل إجراءات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأعلن الحرس الوطني الكويتي في وقت سابق اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرتين مسيرتين معاديتين في أجواء البلاد.

وتتعرض دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية، طالت منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، ضمن التصعيد الإيراني، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيليةــ الإيرانية التي أوشكت على إنهاء أسبوعها الرابع.