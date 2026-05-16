تايوان تطالب بتسريع إمدادات السلاح الأمريكي وسط غموض موقف ترامب

تايبيه-سانا

طالبت حكومة تايوان واشنطن بتأمين إمدادات أسلحة أمريكية، مؤكدةً أنها تستند إلى القانون الأمريكي، وتمثل رادعاً للتهديدات الإقليمية، في ظل عدم حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من صفقات التسليح المستقبلية.

ونقلت وكالة رويترز اليوم السبت عن المتحدثة باسم الرئاسة التايوانية كارين كو قولها: إن صفقات السلاح بين تايبيه وواشنطن تعكس التزام الولايات المتحدة بأمن تايوان بموجب قانون العلاقات معها، وتشكل في الوقت نفسه رادعاً للتهديدات الإقليمية.

يأتي ذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين خلال الأيام الماضية لبحث عدد من الملفات وعلى رأسها ملف تايوان الأكثر حساسية، حيث شدد الجانب الصيني على أن تايوان تمثل “أهم قضية” في العلاقات الثنائية، وأن طريقة التعامل معها قد تحدد ما إذا كانت العلاقة بين البلدين ستبقى مستقرة، أو ستنزلق إلى صدامات خطيرة.

وعقب ذلك صرح ترامب أمس الجمعة، أنه لم يحسم بعد قراره بشأن صفقة تسليح كبيرة لتايوان، ما أثار حالة من الغموض حول مستقبل الدعم العسكري الأمريكي للجزيرة.

وتظل صفقات الأسلحة من أكثر القضايا إثارة للتوتر في العلاقات بين واشنطن وبكين، وكانت الإدارة الأمريكية وافقت في كانون الأول الماضي على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 11 مليار دولار لتايوان، في حين لا تزال صفقة أخرى بقيمة حوالي 14 مليار دولار، بانتظار موافقة ترامب.