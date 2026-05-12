مركز إجازات السوق في اللاذقية يباشر عمله بعد إعادة تأهيله

اللاذقية-سانا‏

افتُتح اليوم الثلاثاء مركز إجازات السوق في مدينة اللاذقية، بعد الانتهاء من أعمال ‏إعادة تأهيله، وذلك بالتعاون بين مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية والدفاع ‏المدني.‏

وشملت الأعمال إعادة تجهيز المكاتب وتنظيم الأقسام وتخطيط وتجهيز ساحة ‏الاختبار العملي، إلى جانب تجهيز قاعات مخصصة للاختبار النظري، وربط ‏المركز بشبكة إنترنت حديثة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات وتسريع ‏الإجراءات داخل المركز.‏

وبالتوازي مع افتتاحه باشرت الكوادر الفنية والإدارية في المركز اختبارات منح ‏إجازات السوق، وفق أحدث المعايير المعتمدة بعد أن كانت تُجرى سابقاً داخل ‏مدارس تعليم القيادة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإجراءات وتحسين الخدمات ‏المقدمة للمواطنين.

وأوضح عصام صوفي، عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية لقطاعات ‏الاقتصاد والصناعة والنقل في تصريح لمراسل سانا، أن المركز يُعدّ لبنة مهمة في ‏تطوير وتحديث الخدمات الحكومية، بالاعتماد على كوادره المتخصصة وفق أحدث ‏الأساليب في إنجاز شهادات السوق.

ولفت إلى أن منح الشهادات يعتمد على امتحان ‏نظري مؤتمت، وآخر عملي يشمل جميع المراحل التي تضمن التحقق من التدريب ‏وملاءمة المتدرب للحصول على إجازة السوق.‏

من جهته، أوضح مدير المركز بدر ديبو، أن المركز تعرض للنهب والتخريب ‏عقب سقوط النظام البائد، فتم نقل الاختبارات إلى الساحات المخصصة للتدريب ‏بمدارس تعليم القيادة، وأضاف: إنه جرى إطلاق أعمال إعادة تأهيل المركز لإجراء ‏الاختبارات ضمنه وتلافي المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذها في تلك المدارس.‏

وأشار ديبو إلى أن المركز عمل بعد سقوط النظام البائد على تنفيذ اختبارات ‏الدورات العالقة منذ نهاية عام 2024 وحتى الفترة الحالية، إضافة إلى طباعة نحو ‏خمسة آلاف وثيقة حسن قيادة وتوزيعها على الناجحين.‏

من جانبها، أثنت المتدربة سيرين داوود التي خضعت لاختبارات إجازة السوق، ‏على الأجواء المريحة وسهولة الإجراءات الفنية والإدارية في المركز وسط تعاون ‏جميع العاملين.‏

ويأتي افتتاح المركز ضمن خطة وزارة النقل لتحويل الفحص من مدارس تعليم ‏القيادة إلى المراكز المعتمدة، التي تمت إعادة تأهيلها، حيث بدأت المرحلة الأولى ‏بخمسة مراكز في كل من طرطوس، واللاذقية، وسرمدا، ودمشق، والرقة، على أن تُنجز ‏باقي المراكز نهاية العام الجاري وبما يعزز التنظيم ويرفع مستوى كفاءة وجودة ‏الخدمات المقدمة للمواطنين. ‏