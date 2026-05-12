مركز إجازات السوق في اللاذقية يباشر عمله بعد إعادة تأهيله

اللاذقية-سانا
افتُتح اليوم الثلاثاء مركز إجازات السوق في مدينة اللاذقية، بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله، وذلك بالتعاون بين مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية والدفاع المدني.
وشملت الأعمال إعادة تجهيز المكاتب وتنظيم الأقسام وتخطيط وتجهيز ساحة الاختبار العملي، إلى جانب تجهيز قاعات مخصصة للاختبار النظري، وربط المركز بشبكة إنترنت حديثة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات وتسريع الإجراءات داخل المركز.
وبالتوازي مع افتتاحه باشرت الكوادر الفنية والإدارية في المركز اختبارات منح إجازات السوق، وفق أحدث المعايير المعتمدة بعد أن كانت تُجرى سابقاً داخل مدارس تعليم القيادة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح عصام صوفي، عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية لقطاعات الاقتصاد والصناعة والنقل في تصريح لمراسل سانا، أن المركز يُعدّ لبنة مهمة في تطوير وتحديث الخدمات الحكومية، بالاعتماد على كوادره المتخصصة وفق أحدث الأساليب في إنجاز شهادات السوق.
ولفت إلى أن منح الشهادات يعتمد على امتحان نظري مؤتمت، وآخر عملي يشمل جميع المراحل التي تضمن التحقق من التدريب وملاءمة المتدرب للحصول على إجازة السوق.
من جهته، أوضح مدير المركز بدر ديبو، أن المركز تعرض للنهب والتخريب عقب سقوط النظام البائد، فتم نقل الاختبارات إلى الساحات المخصصة للتدريب بمدارس تعليم القيادة، وأضاف: إنه جرى إطلاق أعمال إعادة تأهيل المركز لإجراء الاختبارات ضمنه وتلافي المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذها في تلك المدارس.
وأشار ديبو إلى أن المركز عمل بعد سقوط النظام البائد على تنفيذ اختبارات الدورات العالقة منذ نهاية عام 2024 وحتى الفترة الحالية، إضافة إلى طباعة نحو خمسة آلاف وثيقة حسن قيادة وتوزيعها على الناجحين.
من جانبها، أثنت المتدربة سيرين داوود التي خضعت لاختبارات إجازة السوق، على الأجواء المريحة وسهولة الإجراءات الفنية والإدارية في المركز وسط تعاون جميع العاملين.
ويأتي افتتاح المركز ضمن خطة وزارة النقل لتحويل الفحص من مدارس تعليم القيادة إلى المراكز المعتمدة، التي تمت إعادة تأهيلها، حيث بدأت المرحلة الأولى بخمسة مراكز في كل من طرطوس، واللاذقية، وسرمدا، ودمشق، والرقة، على أن تُنجز باقي المراكز نهاية العام الجاري وبما يعزز التنظيم ويرفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.