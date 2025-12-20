لازاريني يحذر من أزمة غذائية حادة تهدد 1.6 مليون شخص في قطاع غزة

نيويورك-سانا

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني من أن نحو 1.6 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني لا يزال هشاً رغم وقف إطلاق النار الذي بدأ في تشرين الأول الماضي.

وأوضح لازاريني، في تصريح نقلته وكالة وفا الفلسطينية، أن أحدث تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يعكس هشاشة المكاسب التي تحققت مؤخراً، مؤكداً أن إنهاء هذه الكارثة يتطلب السماح بدخول الإمدادات الإنسانية على نطاق واسع وتمكين العاملين في المجال الإنساني من أداء مهامهم دون عوائق.

وكشف أن وكالة الأونروا تمتلك مخزونات إغاثية جاهزة تشمل طروداً غذائية تكفي 1.1 مليون شخص، إضافة إلى كميات من الطحين تكفي كامل سكان القطاع، لكنها ما زالت بانتظار السماح بدخولها.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد المخاوف الأممية من كارثة إنسانية متفاقمة في غزة، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق عن انتشار أمراض سوء التغذية بين الأطفال، فيما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار خانق على القطاع وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية.