العمر: اعتماد الريال السعودي لاستيفاء الرسوم القنصلية في ‏البعثات ‏السورية ‏لدى السعودية

دمشق-سانا
أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد العمر، اعتماد الريال السعودي لاستيفاء الرسوم القنصلية في البعثات الدبلوماسية السورية لدى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حزمة من التسهيلات الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين السوريين المقيمين في السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم.
وأوضح العمر في تصريح له أن القرار جاء استجابةً لمطالب أبناء الجالية السورية، ولا سيما فيما يتعلق بتسهيل إجراءات السداد وتجنُّب مشقة تأمين الدولار الأميركي المعتمد في بعض البعثات الأخرى، مؤكداً أن اعتماد الريال السعودي سيسهم في تبسيط الإجراءات المالية وتسريع إنجاز المعاملات القنصلية، بما يوفّر مزيداً من المرونة والراحة للمراجعين.
وأضاف العمر: إن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم في جميع البعثات الدبلوماسية السورية المعنية داخل المملكة العربية السعودية.