العمر: اعتماد الريال السعودي لاستيفاء الرسوم القنصلية في ‏البعثات ‏السورية ‏لدى السعودية

دمشق-سانا

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، ‏محمد ‏العمر، ‏اعتماد الريال السعودي لاستيفاء الرسوم القنصلية ‏في ‏البعثات الدبلوماسية ‏السورية لدى المملكة العربية السعودية، وذلك ‏ضمن حزمة من التسهيلات الهادفة إلى تحسين ‏الخدمات ‏المقدَّمة ‌‌‏للمواطنين السوريين المقيمين في السعودية، ‏وتخفيف الأعباء عنهم‎.‎

وأوضح العمر في تصريح له أن القرار جاء استجابةً لمطالب ‏أبناء ‏الجالية ‏السورية، ولا سيما فيما يتعلق بتسهيل إجراءات ‏السداد ‏وتجنُّب مشقة تأمين ‏الدولار الأميركي المعتمد في بعض ‏البعثات ‏الأخرى، مؤكداً أن اعتماد الريال ‏السعودي سيسهم في ‏تبسيط ‏الإجراءات المالية وتسريع إنجاز المعاملات ‏القنصلية، ‏بما يوفّر ‏مزيداً من المرونة والراحة للمراجعين‎.‎

وأضاف العمر: إن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتباراً من يوم ‏الأحد ‏القادم في ‏جميع البعثات الدبلوماسية السورية المعنية داخل ‏المملكة ‏العربية السعودية‎.‎