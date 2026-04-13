ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,333 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,333 قتيلاً و172,202 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الإثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 قتلى جدد و10 إصابات، لافتة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما ارتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 754 قتيلاً، إضافة إلى 2,100 إصابة، فيما جرى انتشال 760 جثماناً.