“الطاقة الدولية” مستعدة لسحب مزيد من احتياطيات النفط عند الضرورة

واشنطن-سانا
أعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الإثنين، عن أمله بألا تكون هناك حاجة إلى سحب المزيد من احتياطيات النفط العالمية، مؤكداً استعداد الوكالة للتحرك إذا استدعت ما سماها “صدمة الطاقة” الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.
ونقلت وكالة رويترز عن بيرول تأكيده خلال فعالية لمجلس الأطلسي، أن الحرب تسببت في أسوأ اضطراب عالمي في قطاع الطاقة على الإطلاق، مشيراً إلى أن أكثر من 80 منشأة للنفط والغاز بما في ذلك منشآت إنتاج ومحطات نقل ومصاف تضررت جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.
وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت مطلع نيسان الجاري، أن الخسائر في إمدادات النفط الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط تجاوزت 12 مليون برميل يومياً.