المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول "الطاقة الدولية" مستعدة لسحب مزيد من احتياطيات النفط عند الضرورة

واشنطن-سانا

أعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ‌فاتح بيرول، اليوم الإثنين، عن أمله بألا تكون هناك حاجة إلى سحب المزيد ⁠من احتياطيات النفط العالمية، مؤكداً استعداد الوكالة للتحرك إذا استدعت ما سماها “صدمة الطاقة” الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيرول تأكيده خلال فعالية لمجلس ‌الأطلسي، ⁠أن الحرب تسببت في أسوأ اضطراب عالمي في قطاع الطاقة على الإطلاق، ⁠مشيراً إلى أن أكثر من 80 منشأة للنفط ⁠والغاز بما في ذلك منشآت إنتاج ⁠ومحطات نقل ومصاف تضررت جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت مطلع نيسان الجاري، أن الخسائر في إمدادات النفط الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط تجاوزت 12 مليون برميل يومياً.

