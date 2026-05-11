ترامب: إيران عاجزة عن استخراج الغبار النووي المدفون في منشآتها وطلبت منا استخراجه

واشنطن-سانا

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران أبلغته أن الولايات المتحدة ستضطر إلى استخراج “الغبار النووي” من منشآتها المتضررة.

وأوضح ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز، أن طهران أكدت عدم قدرتها على استخراج “الغبار النووي” من منشآتها التي تعرضت للقصف، لأنه مدفون على عمق كبير يصعب الوصول إليه، مضيفاً: إن واشنطن لا تعرف حتى الآن كيفية دخول الأراضي الإيرانية للمضي في عملية الإزالة، وإن الأمر سيخضع لمزيد من المفاوضات.

ولفت ترامب إلى أنه كان يتوقع لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز باعتباره “السلاح الوحيد المتبقي لديها”، مؤكداً مجدداً أنه لا يمكن السماح لطهران بالحصول على سلاح نووي على الإطلاق.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فإن المادة المقصودة بـ”الغبار النووي” ليست غباراً فعلياً، بل هي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% اللازم لصنع سلاح نووي.

