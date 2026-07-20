البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني على منشآت مدنية في الكويت

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت.

وأكد رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي في بيان اليوم الإثنين أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، واعتداءً مرفوضاً على سيادة الكويت، وتصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة.

كما أكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الكويت، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وحماية منشآتها الحيوية، مشدداً على أن أمنها يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات، واتخاذ موقف حازم تجاه أي انتهاك يستهدف سيادة الدول العربية أو منشآتها المدنية.

وكانت دولة الكويت أدانت واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف، أول أمس، إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد.