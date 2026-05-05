ملك البحرين والرئيس الأوكراني يبحثان الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون

المنامة-سانا

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب مستجدات الحرب الروسية-الأوكرانية.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، استعرض ملك البحرين مع الرئيس الأوكراني أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة، وفرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية، بما يخدم مصالح وأهداف البلدين.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن تضامنه مع البحرين، جراء الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في الـ28 من شباط الماضي، زار الرئيس الأوكراني عدداً من دول الخليج، وتم إبرام اتفاقات دفاعية مع عدد من هذه الدول تنص على تعاون طويل الأمد يمتد لعشر سنوات، ويشمل إنشاء مشاريع إنتاج عسكري مشترك.