اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع المحكمة الدولية للتحكيم تعزيز التعاون

دمشق-سانا



بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد الغرف التجارة السورية أنس البو، مع مفوض الجمهورية العربية السورية لدى منظمة المحكمة الدولية للتحكيم في السويد (ICA-SW) المستشار فؤاد دبور، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال نشر ثقافة التحكيم التجاري، ودعم الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ومواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية.



وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الاتحاد اليوم الخميس، أهمية نشر ثقافة التحكيم التجاري بوصفه أحد أهم الوسائل الحديثة لتسوية المنازعات التجارية، ودوره في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتوفير آليات فعالة وسريعة لحماية الحقوق، ودعم استقرار المعاملات التجارية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.



كما بحث الجانبان آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين اتحاد غرف التجارة السورية، ومنظمة المحكمة الدولية للتحكيم، ولا سيما في مجالات نشر الوعي القانوني، وتنظيم البرامج والفعاليات المتخصصة، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال السوري، وتعزيز جاهزيته لمواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والدولي.



وتتولى المحكمة الدولية للتحكيم (ICA-SW) إدارة النزاعات المدنية والتجارية والاستثمارية والإشراف الإجرائي عليها عبر تنظيم جلسات التحكيم والوساطة وتعيين المحكمين المستقلين، مع توفير آليات مرنة وسريعة تضمن سرية فض الخصومات كبديل فعال للقضاء التقليدي، وتلتزم بتأهيل وتدريب الكوادر القانونية، لإعداد محكمين دوليين معتمدين، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية لتعزيز الأمن القانوني ودعم بيئات الاستثمار العالمية.



ويأتي اللقاء في إطار جهود اتحاد غرف التجارة السورية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتطوير البيئة القانونية الداعمة للاستثمار، من خلال توسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة، ونشر ثقافة التحكيم التجاري بوصفه وسيلة فعالة لتسوية المنازعات التجارية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم تنافسية بيئة الأعمال في سوريا.