في حملتها ضد الجرائم الاقتصادية…الصين تلقي القبض على أكثر من 880 شخصاً

بكين-سانا

أعلنت وزارة الأمن العام في الصين اليوم الأربعاء إلقاء القبض على ما يزيد عن 880 هارباً اقتصادياً فروا إلى الخارج، من بينهم 38 فرداً كانوا مدرجين في النشرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول).

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن هوا ليه بينغ مدير مكتب التحقيق في الجرائم الاقتصادية في وزارة الأمن العام الصيني قوله في مؤتمر صحفي اليوم: “إن عمليات الاعتقال تمت خلال الفترة بين عام 2025 حتى نهاية نيسان 2026، وذلك في إطار حملة مخصصة تستهدف الهاربين الاقتصاديين الفارين إلى الخارج.

وأوضح هوا أنه خلال الفترة المذكورة تعاملت الشرطة الصينية مع ما مجموعه 128 ألف قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية على المستوى الوطني، ما أسهم في استرداد 37.5 مليار يوان (قرابة 5.48 مليارات دولار أمريكي) من الخسائر الاقتصادية.

وأضاف: كما تعاملت الشرطة مع أكثر من 1600 قضية وأوقعت بأكثر من مئة شبكة مصرفية سرية عبر الأقاليم في حملة لمكافحة استخدام الشركات الخارجية والبنوك السرية لنقل الأموال غير المشروعة إلى الخارج.

كما نشرت الوزارة 20 من الحالات النموذجية للجرائم الاقتصادية التي تعاملت معها الشرطة منذ عام 2025، لتغطي مجالات مثل العمليات التجارية غير القانونية وغسيل الأموال وتزوير العملات.