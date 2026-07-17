مجلس شؤون المركز الوطني للمتميزين يبحث تطوير الأداء الأكاديمي

دمشق-سانا

بحث مجلس الشؤون العلمية في المركز الوطني للمتميزين، خلال اجتماعه السنوي الثاني اليوم الخميس في مقر هيئة التميز والإبداع بدمشق، نتائج الطلبة في الصفوف الثانوية الثلاثة، وخطط تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، بما يعزز مسيرة التميز والابتكار ويرتقي بجودة العملية التعليمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة معاون وزير التربية والتعليم أحمد الحسن، ورئيس المجلس وحضور أعضائه، النتائج الأكاديمية للصفوف الثانوية الثلاثة، والتي أظهرت مؤشرات أداء متميزة تعكس نجاح المنهجية التعليمية المعتمدة في المركز، وقدرتها على دعم الطلبة والارتقاء بمستوياتهم العلمية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأكاديمي وتعزيز التفوق والإبداع.

وناقش المجلس ملف الندب والموارد البشرية، وآليات معالجة الشواغر التعليمية والإدارية، بالتنسيق مع مديرية تربية حمص ومديريات التربية والتعليم الأخرى، بما يضمن استقرار العملية التعليمية واستمرار تقديم البرامج التعليمية النوعية للطلبة، إلى جانب بحث عدد من المحاور التنظيمية والعلمية الداعمة لتطوير عمل المركز.

وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير البيئة التعليمية ورعاية الطلبة المتميزين، من خلال تعزيز جودة البرامج الأكاديمية، والارتقاء بالأداء المؤسسي، وتوفير الكوادر التعليمية والإدارية اللازمة، بما ينسجم مع أهداف المركز في إعداد جيل من المبدعين والباحثين القادرين على الإسهام في التنمية العلمية.

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ رؤية المركز الوطني للمتميزين التابع لهيئة التميز والإبداع الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتطوير منظومة رعاية الموهوبين، بما يسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة قادرة على المشاركة الفاعلة في نهضة سوريا العلمية والتنموية.

يذكر أن المركز الوطني للمتميزين أُحدث عام 2008، ويقع مقره في محافظة حمص، ويستقبل الطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي بناء على اختبارات دقيقة، ويقدم لهم برنامجاً تعليمياً متقدماً يمتد لثلاث سنوات، يعتمد على مناهج إثرائية وتدريس اللغات الأجنبية، إضافة إلى توفير السكن الداخلي والخدمات الحياتية والصحية مجاناً.