الجيش الأمريكي: تعطيل سفينة وتحويل مسار 3 سفن حاولت خرق الحصار على إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، تفتيش ناقلة نفط وتعطيل سفينة تجارية، وتحويل مسار 3 سفن أخرى حاولت خرق الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة إكس: “قام جنود مشاة البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية الحادية عشرة بعملية تفتيش على متن ناقلة النفط “وين ياو” في خليج عُمان، في 16 تموز”.

وأضافت القيادة في بيانها: إنه “حتى اليوم، قامت القوات الأمريكية بتحويل مسار ثلاث سفن تجارية حاولت اختراق الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتعطيل سفينة لم تمتثل لأوامر الحصار، وتفتيش سفينة أخرى للتأكد من الامتثال الكامل للحصار”.

وأكد البيان أنه لا يزال مضيق هرمز والمياه المحيطة به مفتوحاً أمام الملاحة البحرية، باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

واستأنف الجيش الأمريكي، فجر أمس الأربعاء، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.