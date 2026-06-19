اجتماع رباعي مرتقب في القاهرة لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز التنسيق المشترك

القاهرة-سانا



أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الدول الفاعلة في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ستعقد يوم الأحد المقبل، اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز التنسيق المشترك.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان اليوم الجمعة‏: “إن وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان سيناقشون خلال الاجتماع التطورات الإقليمية ويتبادلون وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والاستقرار”، فيما أشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن الاجتماع سيعقبه “جلسة مباحثات موسعة” ومؤتمر صحفي.



ويأتي هذا الاجتماع بعد ساعات من إعلان سويسرا إرجاء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كانت مقررة اليوم الجمعة، إلى أجل غير مسمى، وذلك في ظل تعقيدات تشهدها عملية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان.



وتهدف المذكرة إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 شباط الماضي، وتنص على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، وبدء مفاوضات مدتها 60 يوماً للتوصل لاتفاق نهائي يشمل الملف النووي الإيراني، كما تنص على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان.



وكان وزراء خارجية الدول الأربع اجتمعوا آخر مرّة في نيسان الماضي على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية.

