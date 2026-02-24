مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من الفلسطينيين في المدينة ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين.

وفي السياق، نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في حي التفاح بمدينة غزة، وشمالي مدينة رفح، وشرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل 614 فلسطينياً وإصابة 1643آخرين.

وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن مقتل وإصابة أكثر من 243800 فلسطيني، إلى جانب دمار واسع وكارثة إنسانية تتفاقم باستمرار جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية.

