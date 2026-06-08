تأجيل رحلات حجاج سوريا من المدينة المنورة إلى حلب ودمشق حتى إشعار آخر

دمشق-سانا

أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تأجيل جميع رحلات الحجاج المقررة يوم غدٍ الإثنين الموافق الـ 8 من حزيران 2026، القادمة من المدينة المنورة إلى مطاري حلب ودمشق، وذلك حتى إشعار آخر.

وذكرت إدارة الحج في بيان اليوم الأحد، إن التأجيل سببه الظروف الراهنة، وحرصاً على سلامة الحجاج الكرام، واستناداً إلى التعليمات الصادرة عن هيئة الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أنه سيتم تأمين جميع الخدمات اللازمة للحجاج خلال فترة التأجيل، بما يضمن راحتهم وسلامتهم، وسيتم إعلامهم بمواعيد الرحلات الجديدة أو البدائل المعتمدة فور ورود المستجدات.

ودعت الإدارة، الحجاج إلى التعاون مع المشرفين واللجان الميدانية، واستقاء الأخبار من القنوات الرسمية المعتمدة فقط، وحثتهم على اغتنام الأوقات بالانشغال بالطاعات.

يُذكر أن أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة كانت وصلت إلى مطار دمشق الدولي يوم الإثنين الفائت، قادمةً من مدينة جدة عبر طائرات الخطوط الجوية السورية، وعلى متنها 134 حاجاً وحاجة.