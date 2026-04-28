الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين ويخطر بهدم منازل في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن جنود الاحتلال اقتحموا مخيمي عسكر القديم والجديد وقرية بيت ايبا في مدينة نابلس، وبلدة بيت فجار في بيت لحم، ومخيم الجلزون في رام الله واعتقلت ثمانية فلسطينيين بينهم 6 أسرى محررون.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في قريتي حوسان وشقبا في رام الله، واحتجزت نحو 35 فلسطينياً واعتدت عليهم بالضرب، ثم أفرجت عنهم لاحقاً.

كما أخطرت سلطات الاحتلال الفلسطينيين بهدم 5 منازل وحظيرة أغنام في قرية بيرين جنوب شرقي الخليل.

وبحسب مؤسسات الأسرى فإن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع بنسبة 83% عقب حرب الإبادة الجماعية التي شنها على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، حيث بلغ إجمالي عددهم حتى بداية نيسان الجاري أكثر من 9600، مقارنة بـ 5250 أسيراً قبل اندلاع الحرب.