تركيا تجدد تحذيرها من اتساع رقعة الأعمال العدائية في المنطقة وتدين استهداف دول الخليج

أنقرة-سانا

أدانت تركيا بشدة الهجمات الإيرانية التي تستهدف عدداً من دول المنطقة، محذرة من تداعيات اتساع رقعة المواجهات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة ثانية، على أمن واستقرار الإقليم.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري غير رسمي لمنظمة الدول التركية في إسطنبول: إن “الهجمات على قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين، تُعرّض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتزيد من احتمال اتساع رقعة الحرب”.

وأكد فيدان أن استهداف تركيا وأذربيجان خلال الأسبوع الجاري يعكس حجم التهديدات المحدقة بالمنطقة، داعياً الأطراف كافة إلى ضبط النفس وعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تنتهك السيادة الوطنية للدول.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية مع الدول الصديقة لوقف الحرب ومنع تمددها، مؤكداً ضرورة تغليب لغة السلام والتعاون لمواجهة الأخطار المشتركة التي تهدد شعوب المنطقة.

ومنذ السبت الماضي، تتواصل الضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان.