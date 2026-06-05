بمشاركة نحو مئة دراج.. مسير باللاذقية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية

1L4A1220 بمشاركة نحو مئة دراج.. مسير باللاذقية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية

اللاذقية-سانا

بمشاركة نحو مئة درّاج من مختلف المحافظات والفئات العمرية، شهدت مدينة اللاذقية اليوم الجمعة مسيراً للدراجات الهوائية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وانطلق المشاركون من أمام الملعب البلدي، مروراً بالكورنيش الغربي ونقابة المهندسين وشارع بغداد ومنطقة الشيخ ضاهر، ومن ثم العودة إلى نقطة الانطلاق في الملعب البلدي.

1L4A1313 بمشاركة نحو مئة دراج.. مسير باللاذقية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية

ونوّه صلاح كراوي، مدير الرياضة والشباب في اللاذقية، في تصريح لمراسلة سانا بتنظيم الفعالية الجيد والمشاركة اللافتة في اليوم العالمي للدراجات والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 2018 للتعبير عن أهمية الدراجات الهوائية التي خدمت البشرية منذ قرنين.

من جانبه، أكد حسين محمد، مدرب منتخب اللاذقية للدراجات، على ضرورة التركيز على مثل هذه الأنشطة في محافظة اللاذقية، التي باتت اليوم بحاجة إلى تعزيز الرياضة، لما لها من قدرة على تحسين صحة الإنسان إضافة إلى كونها نشاطاً تفاعلياً يُقرِّب الناس من بعضهم البعض.

يُذكر أن اليوم العالمي للدراجات الهوائية يُحتفل به في 3 حزيران من كل عام، وقد اعتمدته الأمم المتحدة للتوعية بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لاستخدام الدراجة، ولتشجيع المجتمعات على اعتمادها كوسيلة نقل نظيفة ومستدامة تدعم الصحة العامة وتكافح التغير المناخي.

1L4A1227 بمشاركة نحو مئة دراج.. مسير باللاذقية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية
1L4A1237 بمشاركة نحو مئة دراج.. مسير باللاذقية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية
1L4A1293 بمشاركة نحو مئة دراج.. مسير باللاذقية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية
1L4A1198 بمشاركة نحو مئة دراج.. مسير باللاذقية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية

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