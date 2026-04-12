فانس يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات مع إيران

AFP

إسلام آباد-سانا

غادر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس باكستان صباح اليوم الأحد، بعد وقت قصير من إعلانه فشل المحادثات مع إيران.

وذكرت وكالة فرانس برس أن فانس غادر على متن الطائرة الرئاسية الثانية “إير فورس تو”، مغادراً إسلام آباد التي استضافت المحادثات الأمريكية–الإيرانية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن فانس أن المحادثات مع إيران لم تسفر عن اتفاق بعد 21 ساعة من المفاوضات، وأن الوفد الأمريكي سيغادر بعد تقديم عرضه النهائي والأفضل للإيرانيين.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن فجر الأربعاء الماضي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، فيما انطلقت يوم أمس السبت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مفاوضات بين الطرفين بشأن وقف الحرب.

أمريكا تقدم ملياري دولار للمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة
وزير الدفاع البريطاني: جيشنا سيحظى بصلاحيات جديدة لإسقاط المسيّرات
الاتحاد الأوروبي يحذّر من تداعيات التصعيد العسكري على الشرق الأوسط وأوروبا
بريطانيا تدعو رعاياها لعدم السفر إلى لبنان
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات المكسيك إلى 64 قتيلاً و65 مفقوداً
