فانس يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات مع إيران

إسلام آباد-سانا

غادر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس باكستان صباح اليوم الأحد، بعد وقت قصير من إعلانه فشل المحادثات مع إيران.

وذكرت وكالة فرانس برس أن فانس غادر على متن الطائرة الرئاسية الثانية “إير فورس تو”، مغادراً إسلام آباد التي استضافت المحادثات الأمريكية–الإيرانية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن فانس أن المحادثات مع إيران لم تسفر عن اتفاق بعد 21 ساعة من المفاوضات، وأن الوفد الأمريكي سيغادر بعد تقديم عرضه النهائي والأفضل للإيرانيين.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن فجر الأربعاء الماضي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، فيما انطلقت يوم أمس السبت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مفاوضات بين الطرفين بشأن وقف الحرب.