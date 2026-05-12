البحرين تصدر أحكاماً بسجن 24 شخصاً بتهمة التخابر مع إيران وتسهيل اعتداءاتها

المنامة-سانا

أصدرت البحرين، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن لـ 24 شخصاً، ثلاثة منهم حُكِم عليهم بالمؤبد، بتهمة التخابر مع إيران، ومساعدتها في تنفيذ هجمات على البلاد.

ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) شمل الحكم بالسجن المؤبد ثلاثة، من بينهم امرأة، تخابروا مع “الحرس الثوري الإيراني” للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها القومية، وتمويل عناصر إرهابية، ورصد منشآت حيوية وتمرير المعلومات المتعلقة بها.

وقضت المحكمة بالسجن لـ 10 متهمين مدة تصل إلى 10 سنوات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد بعد تنفيذ العقوبة بتُهم تأييد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها.

كما حكمت المحكمة في قضايا منفصلة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات بحق 11 متهماً لارتكابهم أعمال عنف وتخريب، تزامناً مع الاعتداءات الإيرانية على البحرين.

وكانت البحرين أصدرت قبل أسبوعين أحكاماً بالسجن لـ 30 شخصاً وصلت إلى المؤبد لـ 5 منهم بسبب التخابر مع إيران، فيما شملت التهم الأخرى تأييد الهجمات الإيرانية، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن يحظر تصويرها وتداول الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.