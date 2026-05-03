ميرتس: الولايات المتحدة الشريك الأهم في “الناتو” رغم التباين في وجهات النظر

برلين-سانا

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن الولايات المتحدة تمثل الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وذلك في محاولة للتقليل من حدة التوترات الراهنة مع الإدارة الأمريكية عقب قرار واشنطن الأخير خفض عديد قواتها في ألمانيا.

ونقلت شبكة “إيه.آر.دي” الألمانية عن ميرتس قوله في مقابلة تبث في وقت لاحق، اليوم الأحد: “لا زلت على قناعة راسخة بأن الأمريكيين هم شريكنا الأهم في إطار الحلف”، مشدداً على استراتيجية العلاقة رغم وجود تباين في وجهات النظر حول بعض الملفات.

ورداً على سؤال عما إذا كانت خطط الولايات المتحدة لخفض وجودها العسكري في ألمانيا مرتبطة بالخلاف بين الزعيمين بخصوص استراتيجية ترامب تجاه إيران، أكد ميرتس عدم وجود أي صلة بذلك.

وكان حلف شمال الأطلسي أعلن، أمس السبت، أنه يجري مشاورات مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها سحب آلاف الجنود من ألمانيا.