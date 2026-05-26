ترامب: تدمير اليورانيوم المخصب قد يتم داخل إيران أو في موقع آخر بإشراف دولي

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أنه سيتم تدمير اليورانيوم المخصب أو ما يعرف بالغبار النووي داخل إيران أو خارجها بإشراف دولي.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: “سيتم تسليم اليورانيوم المخصب “الغبار النووي” فوراً إلى الولايات المتحدة لإعادته إلى الوطن وتدميره، والأفضل بالتنسيق مع إيران، تدميره في مكانه أو في موقع آخر مقبول، بحضور هيئة الطاقة الذرية أو ما يعادلها، كشاهد على هذه العملية”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم، أن المفاوضات مع إيران تسير بطريقة منظمة وبناءة، مشيراً إلى أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين وجوب التأني، وعدم الإسراع في إبرام اتفاق.