تركيا توقف 119 شخصاً في حملة واسعة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي

تركيا تركيا توقف 119 شخصاً في حملة واسعة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، توقيف 119 شخصاً في إطار عمليات أمنية لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن الوزارة قولها في منشور على حسابها بمنصة “سوسيال” التركية: إن عدداً من الموقوفين روّجوا لتنظيم “داعش” الإرهابي عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما موّل آخرون أنشطته بواسطة أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية.

وأشارت الوزارة إلى إنه تم تنفيذ العمليات الأمنية في 30 ولاية بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة، مؤكدةً أن قوات الأمن التركية تواصل عملياتها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي وهياكله التمويلية.

وكانت أجهزة الاستخبارات التركية أعلنت في الـ 13 من تموز الجاري القبض على أحد قياديي تنظيم “داعش” الإرهابي في “عملية خارج تركيا”، ونقلته لاحقاً إلى البلاد، دون تحديد مكان وزمان العملية.

الرئيس الكولومبي يستنكر الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ويؤكد تضامنه معها
قطر والأردن تدينان استهداف القنصلية الإماراتية في كردستان العراق
العفو الدولية تطالب بالحماية الدولية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة
انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج في موسم الحج ‏
سويسرا تعرض استضافة مراسم توقيع الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك