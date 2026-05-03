نقابة الصحفيين الفلسطينيين: حرية الصحافة في فلسطين معركة يومية في مواجهة الاحتلال

القدس المحتلة -سانا

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن حرية الصحافة في فلسطين ليست شعاراً، بل معركة يومية في مواجهة انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن النقابة قولها في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: إن “الصحفيين الفلسطينيين يواجهون تصاعداً في الاستهداف المباشر، ومنعهم من التغطية، واعتقالهم واغتيالهم أثناء أداء رسالتهم”، مستحضرة تضحيات الصحفيين الذين دفعوا أثماناً باهظة دفاعاً عن الحقيقة في ظل واقع استثنائي تستهدف فيه الكلمة والصورة.

وحمّلت النقابة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

ودعت النقابة إلى “المشاركة في الفعاليات والوقفات التضامنية دفاعاً عن حرية الصحافة وحق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته إلى العالم”، مشددة على أن “الصحافة الفلسطينية ستبقى صوت الحقيقة، وأن إرادة الحياة أقوى من كل محاولات القمع والتكميم”.

ونظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، وقفة أمام مقر النقابة في مدينة البيرة، احتجاجاً على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين وللمطالبة بمحاسبته.