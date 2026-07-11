‏ ‏إصابة 4 فلسطينيين واعتقال آخرين باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في الضفة ‏الغربية

‏ ‏القدس المحتلة-سانا‏

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أصيب أربعة فلسطينيين واعتقل أربعة آخرون اليوم السبت، جراء اعتداءات نفذتها ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها: إن ‏طواقمها نقلت 3 مصابين فلسطينيين للمستشفى، عقب اعتداء مستوطنين عليهم ‏بالضرب في بلدة بيتا جنوب نابلس، في حين أصيب فلسطيني آخر جراء اعتداء ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه على حاجز الجلمة شمال جنين.‏

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في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين من مدينة ‏قلقيلية، أثناء وجودهم قرب منطقة المرج المحاطة بجدار الفصل العنصري.‏

وكان فلسطينيان قتلا اليوم جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، في ‏خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.‏

وأمس الجمعة أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال واعتقل آخرون ‏خلال اعتداءات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في ‏مناطق مختلفة من الضفة الغربية.‏