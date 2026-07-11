‏ ‏إصابة 4 فلسطينيين واعتقال آخرين باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في الضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا
أصيب أربعة فلسطينيين واعتقل أربعة آخرون اليوم السبت، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها: إن طواقمها نقلت 3 مصابين فلسطينيين للمستشفى، عقب اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة بيتا جنوب نابلس، في حين أصيب فلسطيني آخر جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه على حاجز الجلمة شمال جنين.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين من مدينة قلقيلية، أثناء وجودهم قرب منطقة المرج المحاطة بجدار الفصل العنصري.
وكان فلسطينيان قتلا اليوم جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأمس الجمعة أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال واعتقل آخرون خلال اعتداءات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.