روبيو: أي اتفاق مع إيران سيضمن أمن حلفائنا في المنطقة

المنامة-سانا



أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس، أن أي اتفاق مع إيران سيأخذ مصالح دول الخليج بالحسبان، جاء ذلك في أول زيارة دبلوماسية عالية المستوى لمسؤول أمريكي إلى الشرق الأوسط منذ إبرام اتفاق مبدئي مع إيران.



ونقلت وكالة رويترز عن روبيو قوله خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الخليج ومسؤولين في البحرين: إن “واشنطن تسعى إلى سلام دائم مع إيران”، مشدداً على أن ذلك لا يضعف من أمن وازدهار حلفائها في المنطقة، الذين يخشون أن يكون الاتفاق متساهلاً للغاية مع إيران بعد أن هاجمتهم خلال الحرب.



وأضاف روبيو: إنه لا يحق لأي دولة على وجه الأرض فرض رسوم على استخدام الممرات المائية الدولية، مؤكداً رفض واشنطن لإملاء مثل هذه الشروط في أي اتفاق.



وخلال زيارته الى الإمارات والكويت، قال روبيو: إن الاتفاق المقترح لا يصب بشكل مفرط في صالح إيران، مؤكداً أن واشنطن لن تفعل أي شيء يضعف أمن حلفائها.



وكان روبيو حذر في وقت سابق اليوم، من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز ‏قد يمتد إلى ممرات مائية أخرى في العالم، في حال السماح بفرض مثل هذه الإجراءات ‏على الممرات الدولية.‏



يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بدأ الثلاثاء جولة دبلوماسية في الخليج تشمل الإمارات والكويت والبحرين، وتهدف إلى عرض تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ومناقشة قضايا أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار المنطقة.