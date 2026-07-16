ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 4829 قتيلاً

كراكاس-سانا



أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس الأربعاء أنّ حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد أواخر الشهر الماضي تجاوزت 4800 قتيل.



ونقلت وكالة” فرانس برس” عن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلي ” خورخي رودريغيز” قوله في منشور على تلغرام: ” إنّ عدد القتلى وصل إلى 4829 شخصاً و أصيب نحو 16740 آخرين، فيما يواصل عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا في مدينة لا غوايرا عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد ثلاثة أسابيع على وقوع الزلزالين”.



ويعيش ما لا يقل عن 20857 منكوباً في مخيمات مكتظة، تفتقر بغالبيتها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة.



وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات البلاد بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة فنزويلا في 24 حزيران الماضي، وخلّفا دماراً كبيراً في ولاية لا غوايرا الساحلية الواقعة شمال العاصمة كراكاس.